Иордания обратилась к СБ ООН из-за Израиля

Совету Безопасности (СБ) ООН следует принять меры против Израиля за заявление его министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира о желании построить синагогу на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом в социальной сети Х заявил глава МИД Иордании Айман ас-Сафади.

"Мы призываем Совет Безопасности и всех членов международного сообщества принять немедленные эффективные меры для прекращения незаконных израильских действий, которые нарушают исторический и правовой статус-кво в оккупированных святых местах Иерусалима... Совет Безопасности должен принять обязательную резолюцию, предотвращающую дальнейшие нарушения и эскалацию со стороны Израиля вокруг мечети Аль-Акса на Храмовой горе", - написал дипломат.

Он назвал ситуацию взрывоопасной. По словам аф-Сафади, "движимая ненавистью" идеология может стать искрой. До этого Бен-Гвир заявил, что построил бы синагогу на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, чтобы уравнять в правах евреев и мусульман.