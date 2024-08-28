В Британии передумали насчет советника премьера

Глава британского правительства Кир Стармер заблокировал назначение генерала Гвина Дженкинса своим советником по национальной безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.

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Причиной для отказа стало то, что военачальник является фигурантом расследования о военных преступлениях, совершенных в Афганистане. В апреле экс-глава правительства Великобритании Риши Сунак заявил, что Дженкинс станет новым советником премьера по национальной безопасности. Ожидалось, что он сменит Тима Барроу, который в свою очередь будет назначен послом Соединенного Королевства в США.

После прихода к власти Стармер отказался отправлять Барроу в Вашингтон. Премьер намерен назначить послом Великобритании в США бывшего влиятельного функционера Лейбористской партии Питера Мандельсона.