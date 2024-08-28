В Британии передумали насчет советника премьера
Глава британского правительства Кир Стармер заблокировал назначение генерала Гвина Дженкинса своим советником по национальной безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.
Причиной для отказа стало то, что военачальник является фигурантом расследования о военных преступлениях, совершенных в Афганистане. В апреле экс-глава правительства Великобритании Риши Сунак заявил, что Дженкинс станет новым советником премьера по национальной безопасности. Ожидалось, что он сменит Тима Барроу, который в свою очередь будет назначен послом Соединенного Королевства в США.
После прихода к власти Стармер отказался отправлять Барроу в Вашингтон. Премьер намерен назначить послом Великобритании в США бывшего влиятельного функционера Лейбористской партии Питера Мандельсона.