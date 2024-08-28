Трамп прокомментировал новое обвинение по делу о штурме Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что новое обвинительное заключение по делу о штурме Капитолия является попыткой вмешаться в выборы, сообщает РИА Новости.

По его словам, это просто попытка отвлечь граждан страны от катастроф, которые привлекла вице-президент Камала Харрис. Трамп перечислил вторжение на границе, преступления мигрантов, инфляцию, угрозу третьей мировой войны.

Ранее спецпрокурор Джек Смит представил новое обвинительное заключение против Трампа, настаивая на необходимости привлечь его по тем же статьям, по которым уже идет разбирательство, но уточнив некоторые претензии с учетом решения Верховного суда о частичном иммунитете у экс-президента.