Президент Венесуэлы произвел масштабные перестановки в правительстве страны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел масштабные перестановки в правительстве республики, сменив глав половины ведомств. Об этом сообщает телеканал Venezolana de Television.

Мадуро утвердил Делси Родригес в должности вице-президента страны. Кроме того, она станет главой министерства нефтяной промышленности.

Вице-президентом по вопросам политической независимости, безопасности и мира, а также главой МВД назначен Дьосдадо Кабельо, первый заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Венесуэлы. В свою очередь, губернатор штата Миранда Эктор Родригес станет вице-президентом по вопросам развития территориального социализма.

Педро Тельечеа, бывший глава государственной нефтедобывающей компании PDVSA и Миннефти, станет министром промышленности и национального производства. PDVSA возглавит Эктор Обрегон, действующий вице-президент госконцерна.

"Тельечеа покидает отрасль при уровне добычи в 1 млн баррелей в сутки, мы должны прийти к 2 млн [баррелей в сутки]. Потому что никто не сможет вытеснить Венесуэлу с карты мира", - заявил Мадуро.

Среди министров, которые сохранили свои должности, находятся глава Минобороны Владимир Падрино Лопес, министр иностранных дел Иван Хиль Пинто, а также связи и информации Фредди Ньаньес.

Другие назначения

Генерал Менри Эрнандес возглавил министерства сельского хозяйства и земель вместо Вильмара Кастро Сотельдо. Министром экономики, финансов и внешней торговли стала Анабель Перейра Фернандес. Минтуризма окажется под руководством Летисии Гомес, во главе министерства экологического развития горнорудной промышленности место займет Эктор Сильва.

Министерство народной власти по делам молодежи и спорта будет разделено на два отдельных ведомства. Минмолодежи возглавит Гресия Кольменарес, а Минспорта - Арнальдо Санчес.

Эдуардо Пиньяте был назначен на должность министра труда. Карлос Маст Юстис займет должность министра водных ресурсов, Рауль Паредес - жилищного строительства, а Хуан Хосе Рамирес - общественных работ.