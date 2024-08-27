В Финляндии исчезли 400 беженцев

В Финляндии исчезли 400 просителей убежища. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на финское СМИ.

Отмечается, что с осени 2023 года через восточную границу в Финляндию прибыли свыше 1300 человек, все они попросили убежище. При этом затем 400 из них исчезли из страны. В результате поисков властям Финляндии удалось найти только 260 человек, которые находились в других странах Европы.

Предполагается, что остальные 140 беженцев могли самостоятельно или при помощи европейских властей вернуться к себе на родину или же они до сих пор скрываются в Европе, но у Хельсинки никакой информации о них нет.

Напомним, что в конце 2023 года Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с РФ из-за резкого наплыва мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Позже в республике вступил в силу чрезвычайный закон об ограничении приема беженцев на границе с Россией и их возможном выдворении.