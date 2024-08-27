В Пентагоне высказались о конфликте с Россией

Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Россией, заявил на традиционном брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что эскалационный курс США становится все более вызывающим в ситуации вокруг Украины, а последствия для Вашингтона могут быть гораздо более серьезными, чем были до настоящего момента.

Журналисты попросили чиновника прокомментировать высказывания российского дипломата.

«Я не знаю, что это значит. Опять же, мы не находимся в состоянии войны с Россией и не стремимся к конфликту с Россией», — подчеркнул Райдер.

По его словам, Вашингтон не ставит глобальных целей, а лишь стремится «поддержать демократическую страну» в сложной ситуации.

В США не увидели угрозы для НАТО со стороны России

Ранее в Белом доме сообщили, что одобренная президентом США Джо Байденом новая ядерная стратегия не направлена против конкретных стран. Вместе с тем, она учитывает развитие ядерных арсеналов РФ, КНР и КНДР.