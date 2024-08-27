В МИД Польши оценили действия Трампа по Украине в случае его прихода к власти

Руководитель министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что действия Дональда Трампа в отношении Украины в случае его прихода к власти в США непредсказуемы. Об этом сообщает телеканал TVN.

Сикорский напомнил, что Трамп наложил санкции на «Северный поток», а также дал согласие на отправку первых противотанковых ракет на Украину еще перед началом конфликта с российской стороной.

При этом он отметил, что Камала Харрис в отличие от Трампа прямо обещала поддерживать Украину.

До этого Трамп заявил, что на американских оружейных складах из-за поставок союзникам не осталось боеприпасов.

Накануне в США заявили, что Трамп может пойти на контакт с российским лидером Владимиром Путиным для поиска выхода из украинского кризиса. Стороны могут провести разговор по телефону с целью разрешения конфликта.

13 августа Трамп в интервью предпринимателю и мультимиллиардеру Илону Маску признал, что у Украины не хватает военнослужащих для продолжения конфликта. Одновременно с этим он заявил о мощи российской армии.