США пообещали защитить Израиль при атаке Ирана

Тегеран все еще может нанести удар по Израилю, предположил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что в этом случае США окажут помощь союзнику, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ситуация на Ближнем Востоке существенно обострилась после убийства в конце июля командира ливанского шиитского движения «Хезболла» Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Удар Израиля по Ирану: почему он не тянет на «полноценный ответ»

Кирби пояснил, что силы США в макрорегионе на фоне эскалации конфликта все еще находятся в состоянии повышенной готовности.

«Мы отправили Ирану два послания. Во-первых — не делайте этого [не наносите ударов по израильским городам] Во-вторых, если до этого дойдет, мы будем готовы защитить Израиль», — подчеркнул чиновник.

Ранее советник президента Ирана Али Асгар Шафиян сообщил, что ответ республики на убийство Исмаила Хании будет носить «выверенный характер».