Появились подробности предстоящих дебатов Трампа и Харрис

Бывший президент США Дональд Трамп назвал дату проведения дебатов с кандидатом на пост главы Белого дома Камалой Харрис. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Трампа в социальных сетях.

По словам Трампа, его дебаты с Харрис состоятся 10 сентября. Они пройдут по тем же правилам, что и его прошлые дебаты с действующим президентом США Джо Байденом. При этом кандидат от республиканцев заявил, что дебаты покажут по «самым грязным и нечестным» телеканалам страны — ABC и «фейк News» (вероятно имеется в виду Fox News).

«Кандидаты будут стоять, им нельзя приносить записи или шпаргалки. Телеканал ABC заверил, что дебаты будут честными и равными, а стороны не получат вопросы заранее», — рассказал он.

Ранее Трамп анонсировал выход собственной книги.