Экс-телохранитель президента Азербайджана найден мертвым

Тело Махира Мамедова, экс-телохранителя президента Азербайджана Ильхама Алиева, было обнаружено в турецком отеле, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, Мамедов приехал в Кушадасы на отдых со своей супругой Кемалей Мамедовой и сыном и заселился в пятизвездочный отель.

Во вторник, 27 августа, женщина вместе с сыном отправилась на прогулку. По возвращении она обнаружила супруга неподвижно лежащим на полу и вызвала скорую помощь.

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Бригада медиков, прибывшая по вызову, констатировала смерть Мамедова. Точная причина смерти бывшего телохранителя будет установлена после вскрытия, отметили журналисты.