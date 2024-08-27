Пентагон отказался снимать ограничения на удары ВСУ вглубь РФ

США пока не будет снимать ограничения на удары ВСУ американским оружием вглубь России, несмотря на жалобы Владимира Зеленского, который призывает их снять. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает «РИА Новости».

По его словам, политика США в этом вопросе «не меняется» — Украина может использовать американские вооружения для самообороны от трансграничных атак и ответного огня.

«То, что касается ударов на дальнее расстояние, глубоких ударов вглубь России, то наша политика также остается прежней», — ответил Райдер на вопрос, планирует ли Вашингтон пересмотреть ограничения в связи с жалобами Зеленского.

Ранее западные СМИ сообщали, что Киев намерен предоставить США список целей в РФ для ударов дальнобойным оружием. Отмечалось, что Зеленский настаивает на важности некоторых целей и возможности поражения их с помощью американских ракет.