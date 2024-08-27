Дуров заявил полиции, что должен был ужинать с Макроном в день своего ареста

Основатель Telegram Павел Дуров, задержанный во Франции, сообщил полиции, что в день своего ареста должен был ужинать с президентом страны Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает RT со ссылкой на французское СМИ.

Отмечается, что о запланированном с Макроном ужине Дуров сообщил полицейским, которые задержали его «на выходе из самолета». Однако в Елисейском дворце слова основателя Telegram опровергают, указывая, что в «тот вечер президент Франции был в Ле-Туке».

При этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Макрон вполне мог пойти на такой обман, чтобы выполнить миссию, поставленную «его хозяевами». В связи с этим он потребовал от президента Франции объяснений.

Спутница Дурова осталась в Париже на время судебных разбирательств

Ранее Макрон заявил, что задержание Дурова во Франции не является политическим решением. По его словам, арест был произведен в рамках судебного расследования начатого в стране 8 июля и вердикт о виновности или невиновности основателя Telegram вынесут судьи.