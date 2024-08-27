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На Украине объявили о принципе «воюй или работай»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев примет принцип «воюй или работай». Об этом сообщает РБК.

На Украине объявили о принципе «воюй или работай»
© РИА Новости

По словам Шмыгаля, этот принцип поможет вывести украинский рынок труда из тени. Инициатива подразумевает, что все граждане Украины должны будут вступить в ВСУ, либо отправлять деньги на обеспечение армии. Как уточнил украинский премьер, для пополнения оборонного бюджета требуются «сотни миллиардов гривен», которые собираются взять с помощью повышения внутренних заимствований, а также повышения ставки налога для прибыли банков и расширения базы военного сбора.

«Это то, что нам нужно, чтобы платить заработную плату военным, закупать соответствующее оборудование, финансировать украинскую оборонную промышленность», — заявил Шмыгаль.

Он также добавил, что сейчас на Украине учтены более 8 миллионов рабочих мест, но поддержка армии требует иметь более 10 миллионов. Как рассказал Шмыгаль, сейчас на Украине есть «целый ряд профессий и рабочих мест, которые работают в тени и не платят налоги, критически важные бюджету и Вооруженным силам». Таким образом, согласно заявлению Шмыгаля, на следующий год уже образовалась потребность в 15 миллиардах долларов. В качестве одного из способов ее компенсации Киев рассматривает использование замороженных российских активов.