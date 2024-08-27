На Украине объявили о принципе «воюй или работай»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев примет принцип «воюй или работай». Об этом сообщает РБК.

По словам Шмыгаля, этот принцип поможет вывести украинский рынок труда из тени. Инициатива подразумевает, что все граждане Украины должны будут вступить в ВСУ, либо отправлять деньги на обеспечение армии. Как уточнил украинский премьер, для пополнения оборонного бюджета требуются «сотни миллиардов гривен», которые собираются взять с помощью повышения внутренних заимствований, а также повышения ставки налога для прибыли банков и расширения базы военного сбора.

«Это то, что нам нужно, чтобы платить заработную плату военным, закупать соответствующее оборудование, финансировать украинскую оборонную промышленность», — заявил Шмыгаль.

Он также добавил, что сейчас на Украине учтены более 8 миллионов рабочих мест, но поддержка армии требует иметь более 10 миллионов. Как рассказал Шмыгаль, сейчас на Украине есть «целый ряд профессий и рабочих мест, которые работают в тени и не платят налоги, критически важные бюджету и Вооруженным силам». Таким образом, согласно заявлению Шмыгаля, на следующий год уже образовалась потребность в 15 миллиардах долларов. В качестве одного из способов ее компенсации Киев рассматривает использование замороженных российских активов.