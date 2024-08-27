Трамп включил Кеннеди-младшего в состав своей переходной команды

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп включил в состав своей переходной команды Роберта Кеннеди-младшего, который также участвовал в предвыборной гонке в качестве независимого кандидата, но затем вышел из нее. Об этом сообщает CNBC.

По данным телеканала, помимо Кеннеди-младшего Трамп включил в свою переходную команду бывшего члена Палаты представителей Конгресса от Демократической партии Тулси Габбард.

«Коалиция сторонников Трампа становится все больше. Мы гордимся тем, что Роберт Кеннеди-младший и Тулси Габбард были включены в переходную команду Трампа и кандидата в вице-президенты США Джеймса Вэнса», — сообщил CNBC старший советник избирательного штаба американского экс-главы Брайан Хьюз.

Отмечается, что переходная команда будет принимать кадровые и политические решения, если Трамп одержит победу на ноябрьских президентских выборах.