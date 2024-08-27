В Елисейском дворце отреагировали на информацию об ужине Дурова с Макроном

Французская сатиритическая газета Le Canard enchaîné написала, что основатель Telegram Павел Дуров на допросе заявил, что должен был ужинать с президентом Эммануэлем Макроном.

«Павел Дуров, руководитель Telegram, сообщил полицейским, которые задержали его, когда он вышел из самолета, что его ждал ужин с Макроном», — говорится в материале.

В Елисейском дворце эту информацию опровергли, заявив, что «в тот вечер президент был в Ле-Туке».

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. По версии французской полиции, Дуров является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram. Во Франции ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Стало известно местонахождение старшего брата Дурова

27 августа прокуратура Парижа раскрыла новые подробности задержания Дурова. Сообщалось, что основателю Telegram продлили срок задержания на 48 часов.