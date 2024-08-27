Еще одна страна заявила о претензиях к Telegram

Южная Корея решила ужесточить позицию по отношению к Telegram. О претензиях еще одной страны к мессенджеру сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что президент республики Юн Сок Ель призвал тщательнее расследовать преступления сексуального характера. Так глава государства отреагировал на публикации в СМИ, где сообщалось о том, что в мессенджере можно встретить откровенные фото и видео с участием корейских женщин.

«Это эксплуатация технологий с опорой на защиту анонимности. Это явное уголовное преступление», — сказал Юн Сок Ель.

Агентство подчеркивает, что комиссия по стандартам связи Кореи планирует в среду провести совещание по противодействию сексуальным дипфейкам.

В Раде призвали рассмотреть закон о блокировке Telegram

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. По версии французской полиции, Дуров является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram. Во Франции ему грозит до 20 лет тюрьмы.

27 августа прокуратура Парижа раскрыла новые подробности задержания Дурова. Сообщалось, что основателю Telegram продлили арест на 48 часов.