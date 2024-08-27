Зеленский прокомментировал заявление ГУР по Крымскому мосту

Владимир Зеленский прокомментировал резонансное заявление Главного управления разведки Украины, что страна имеет соответствующие «наработки» по Крымскому мосту. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Украинский лидер отметил, что ГУР умеет удивить информационное пространство. Вместе с тем, пояснил Зеленский, он пока не может рассказать о готовящейся акции.

«Я думаю так: если мы хотим, чтобы что-то случилось рано или поздно, нужно, чтобы сначала оно произошло, а потом сказать об этом», — подчеркнул Зеленский.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что заявление главы ГУР Кирилла Буданова о возможной ликвидации Крымского моста является терроризмом в чистом виде.