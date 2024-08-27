В Германии предложили объявить режим ЧС из-за мигрантов

Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предложил объявить в стране режим чрезвычайной ситуации для упрощения высылки мигрантов. Его слова приводит «РИА Новости».

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По данным агентства, соответствующее предложение Мерц сделал во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

По словам главы ХДС, мигранты, которые подают прошение об убежище на внешней границе Германии уже въезжали, минимум, в одну страну ЕС, что говорит о том, что «их можно высылать».

«Если по европейскому законодательству так не работает, то тогда Европа должна разъяснить, как это работает. И если Европа не в состоянии изменить ситуацию в короткие сроки, то, согласно статье 74 Договора о функционировании Европейского союза, у нас есть право — а в свете текущей ситуации, как я считаю, долг — объявить чрезвычайную ситуацию национального уровня из-за ситуации с беженцами, что сделает законодательство ФРГ выше законодательства ЕС», — добавил Мерц.

Кроме того он назвал необходимым принятие различных поправок в законодательство, которые позволят изменить ситуацию с нелегалами в Германии.

Напомним, что ситуация с нелегальными мигрантами в ФРГ обострилась после теракта в Золингене, произошедшего 23 августа. Предположительно, его совершил гражданин Сирии, который должен был быть депортирован из Германии еще в 2023 году. В результате нападения с ножом погибли три человека, еще восемь получили ранения.