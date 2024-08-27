Гросси назвал ситуацию на Курской АЭС серьезной

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси после визита на Курскую АЭС назвал ситуацию на станции серьезной. Его слова приводит «РИА Новости».

Гросси отметил, что посетил Курскую АЭС 27 августа.

«Ситуация там серьезная. Необходимо предотвратить ядерную аварию в ходе этой ужасной войны, атаки против любых АЭС недопустимы, вне зависимости от их расположения», — сказал он.

Глава МАГАТЭ назвал предотвращение ядерной аварии «жизненно важным» и пообещал, что агентство «и дальше будет способствовать укреплению ядерной и физической безопасности во всем мире».

Гросси заявил об угрозе ядерного инцидента в Курской области

Напомним, что утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области, а ночью 22 августа предприняли попытку атаки дроном-камикадзе на Курскую АЭС. Беспилотник сбили и обнаружили вблизи хранилища отработавшего ядерного топлива. В МИД РФ назвали это нападение актом ядерного терроризма.