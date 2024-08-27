Зеленский выступил за возвращение бежавших от мобилизации украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за возвращение в страну бежавших от мобилизации украинцев, но "без принуждения".

"Я только за, если украинцы приедут [обратно на родину]. Но без принуждения", - сказал он на пресс-конференции.

Так глава государства ответил на просьбу прокомментировать информацию, что он обращался к лидерам других стран с просьбой вернуть на Украину мужчин призывного возраста.

По словам Зеленского, "в некоторых странах политикам не очень выгодно сказать", что они отправляют украинцев домой, так как их содержать слишком дорого.

"Проще поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины, а потом сказать, что президент обратился с просьбой вернуть украинцев", - указал он.

Кроме того, президент считает, что для возвращения украинцев необходимо создать соответствующее министерство, которое искало бы для них на Украине работу.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский просил западных союзников помочь с возвращением в страну беженцев призывного возраста, но получил отказ. По информации Bloomberg, причиной такой реакции на просьбу украинского президента могла стать в том числе нехватка рабочей силы, с которой столкнулись страны Центральной и Восточной Европы, в частности Польша и Чехия.

Более 6 млн украинских беженцев продолжают находиться за границей, отмечало агентство со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. В 2024 году Украину могут покинуть еще 400 тыс. человек, приводило агентство данные из доклада Национального банка Украины.