Нетаньяху призвал к военному давлению на ХАМАС для освобождения заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал военное давление на радикальное движение ХАМАС необходимым условием для освобождения заложников. Он также сообщил, что поговорил по телефону с израильтянином Фарханом Аль-Кади, освобожденным из плена израильскими военными во время операции в секторе Газа 27 августа.

"Израиль неустанно работает над возвращением всех похищенных. Мы делаем это двумя основными способами - как посредством переговоров, так и освободительных операций. Оба пути требуют нашего (Израиля - прим. ТАСС) военного присутствия на местах [в секторе Газа] и постоянного военного давления на ХАМАС. Мы продолжим действовать так, пока не вернем всех домой", - заявил Нетаньяху в видеообращении, распространенном его канцелярией.

Ранее армия Израиля сообщила, что военнослужащие совместно со Службой общей безопасности (ШАБАК) спасли и вернули в Израиль Фархана Аль-Кади, похищенного ХАМАС 7 октября 2023 года. Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари на брифинге сообщил, что Аль-Кади был освобожден из подземного туннеля радикалов в южной части сектора Газа.