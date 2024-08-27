Столтенберг: НАТО созовет заседание совета по Украине по просьбе Киева

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 28 августа состоится заседание совета «НАТО — Украина». Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что заседание состоится на уровне послов. При этом оно будет созвано по просьбе со стороны Киева.

«Ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров проинформирует союзников по видеосвязи о ситуации на поле боя и первоочередных потребностях в возможностях», — заявила пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлаллах.

Ранее главком ВСУ рассказал представителям НАТО о ситуации в зоне боевых действий.