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Столтенберг: НАТО созовет заседание совета по Украине по просьбе Киева

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 28 августа состоится заседание совета «НАТО — Украина». Об этом сообщает Reuters.

Столтенберг: НАТО созовет заседание совета по Украине по просьбе Киева
© globallookpress.com

Отмечается, что заседание состоится на уровне послов. При этом оно будет созвано по просьбе со стороны Киева.

«Ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров проинформирует союзников по видеосвязи о ситуации на поле боя и первоочередных потребностях в возможностях», — заявила пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлаллах.

Ранее главком ВСУ рассказал представителям НАТО о ситуации в зоне боевых действий.