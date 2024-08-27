Спутница Дурова осталась в Париже на время судебных разбирательств

Известная в качестве стримера и криптокоуча россиянка Юлия Вавилова, сопровождающая основателя Telegram Павла Дурова в Париж и задержанная там вместе с ним, решила остаться во Франции на время судебных разбирательств. Об этом сообщает SHOT.

Отмечается, что Вавилову и телохранителей Дурова уже допросили и отпустили, но без личных телефонов, которые были у них изъяты на экспертизу. Таким образом россиянка может уже покинуть Францию, но она решила остаться. В дальнейшем ее могут вызвать в суд, где она сможет высказаться в защиту Дурова, но может и не сделать этого, поскольку явка является обязательной только для французов.

Дурову предъявили обвинение во Франции

Основатель Telegram предстанет перед судом уже 28 августа, где будет решено останется ли он за решеткой на время следствия или же будет выпущен под залог. Во втором случае у него, скорее всего, заберут паспорт и обяжут являться в полицию.

Напомним, что Дурову предъявлены обвинения по 12 преступлениям, в том числе соучастие в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных сделок организованных групп и отказ передать по запросам правоохранительных органов информации или документов, необходимых для проведения расследования. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.