На Мальдивах произошла попытка госпереворота

Президент Мальдив Мохамед Муиззу заявил о попытке государственного переворота. Об этом сообщает Edition.

Такое заявление он сделал во время своего выступления на партийном собрании правящей в Мальдивах Народной национальной партии. По словам президента, попытка переворота была связана с решением Банка Мальдив запретить иностранные транзакции, которое позже было отменено. Муиззу подчеркнул, что все заговорщики будут привлечены к ответственности.

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Помимо этого президент добавил, что узнал о перевороте в тот момент, когда работал над решением проблемы банка. Он также заявил, что Банк Мальдив принял решение о запрете иностранных транзакций вопреки его советам.

Ранее прокуратура Конго потребовала приговорить 50 участников госпереворота к смертной казни.