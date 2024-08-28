В ЕС высказались о предстоящих парламентских выборах в Грузии

В ЕС заявили, что будут внимательно следить за выборами в Грузии
ЕС будет внимательно следить за ходом парламентских выборов в Грузии 26 октября, заявил представитель Евросоюза.
«ЕС ожидает, что эти выборы будут конкурентными, а также соответствовать международным стандартам и отражать волю грузинского народа», — сказал он РИА Новости.
По словам собеседника агентства, в Брюсселе «обеспокоены заявлениями премьер-министра и других должностных лиц «Грузинской мечты» относительно запрета всех оппозиционных партий».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее подписала распоряжение о назначении выборов в парламент страны на 26 октября.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили напомнил о запрете партий на Украине и в Молдавии.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе допускает, что победа оппозиции на предстоящих выборах может привести к «открытию второго фронта» против России.