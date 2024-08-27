Глава МАГАТЭ рассказал об отличиях Курской и Чернобыльской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал о том, чем отличаются Курская и Чернобыльская АЭС. Об этом сообщает РБК.

По словам Гросси, сравнение ситуации на Курской АЭС и аварией на Чернобыльской станции не является правильным, хотя прямой удар по Курской АЭС тоже может стать причиной серьезных последствий. Он также добавил, что Курская АЭС отличается от Запорожской тем, что у нее нет специального защитного купола.

«Сопоставление и уравнивание Курской и Чернобыльской АЭС — это, на мой взгляд, преувеличение. Но речь о реакторах одного типа без специальной защиты, и это очень важно. Если будет какое-либо внешнее воздействие на активную часть, когда там находится топливо, то последствия будут крайне серьезными. Я не говорю, что произойдет второй Чернобыль, я говорю, что последствия будут очень серьезными», — заявил Гросси.

Ранее Гросси посетил Курскую АЭС. Во время его визита в регионе объявили ракетную опасность.