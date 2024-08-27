Зеленский: многие не приедут на «мирный» саммит при отсутствии РФ

Владимир Зеленский признал, что делегации большого количества стран не приедут на второй «мирный» саммит в том случае, если Россия не пришлет на него своих представителей, пишет ТАСС.

Первый саммит прошел 15-16 июня в Бюргенштоке по инициативе украинской стороны. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Колумбия, Ливия, Мексика, ОАЭ, Руанда, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.

«Что касается представителей России на втором «саммите мира», это желание всех стран. Они хотят, они считают, что таким образом может быть шанс окончания [конфликта]», — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что Киев подготовит план проведения форума. Он добавил, что представители РФ смогут присутствовать на мероприятии.

Лавров: РФ не «клюнет» на саммит на условиях Зеленского

В том случае, признал Зеленский, если Москва откажется прислать делегацию, большое количество стран также откажется участвовать в саммите.

Накануне директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин исключил переговоры с Украиной в текущих условиях. Он подчеркнул, что после «террористической авантюры Украины» в Курской области недопустимо вести какие-либо переговоры с Киевом.