Некоторые участники конфликта в секторе Газа не желают прекращения огня, им "остро необходимо" продолжать боевые действия в расчете на перемены в мировом политическом ландшафте. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.

"Создается устойчивое впечатление, что не всем необходимо прекращение огня. И даже больше: некоторым участникам этого процесса остро необходимо продолжать боевые действия, продолжать сохранять ситуация в таком насильственном состоянии в расчете на какие-то перемены в политическом ландшафте мира в будущем", - сказал глава дипведомства.

По его словам, израильская сторона прямо упоминает выборы в США и выражает желание "дождаться новостей в начале ноября из Вашингтона в надежде, что эти новости снимут тяжесть давления на Израиль со стороны мирового сообщества в пользу прекращения этой, в общем-то, жуткой ситуации". Лавров напомнил о том, что военный конфликт в Газе продолжается в "нарушение международного права", он унес уже более 40 тысяч жизней гражданских лиц.

Министр подчеркнул, что Россия в числе многих других стран осудила террористическую атаку ХАМАС 7 октября прошлого года, но "отвечать коллективным наказанием - это противозаконно". Особое возмущение при этом вызывают заявления руководителей ВС Израиля о том, что в секторе Газа "нет гражданских - начиная с трехлетнего возраста, все террористы". Дипломат назвал подобную оценку "опаснейшим менталитетом" и призывал израильских партнеров избегать высказываний, которые "отдают совсем другой идеологией, от которой сами же евреи и страдали".

Переговоры о прекращении огня в Газе провалились, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Израиль и палестинское движение ХАМАС не приняли ряд предложений посредников. Ранее советник офиса главы правительства Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что переговоры по освобождению заложников в обмен на прекращение огня остаются в силе, несмотря на эскалацию с движением «Хезболлах». Израильская делегация в воскресенье отправилась в Каир.

Новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников прошел 25 августа в Каире с участием главы ЦРУ Уильяма Бернса, главы правительства Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани и высокопоставленных чиновников из Израиля и Египта.

Риск более масштабного вооруженного конфликта на Ближнем Востоке в краткосрочной перспективе снизился после обмена со стороны Израиля и ливанского шиитского движения "Хезболлах" ракетными ударами, который не повлек дальнейшей эскалации. Такое мнение высказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

"В некоторой степени, да", - заявил он, отвечая на вопрос агентства Reuters о том, снизился ли непосредственный риск региональной войны после ударов Израиля по Ливану и атаки "Хезболлах" на еврейское государство. Тем не менее, по оценкам Брауна, Иран все еще не отказался от своих планов атаковать Израиль в ответ на гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, и этот факт имеет решающее значение для дальнейшего развития ситуации в регионе. "Вы знали, что есть две вещи, которые должны были случиться. Одна из них (обмен ракетными ударами между Израилем и "Хезболлах" - прим. ТАСС) уже случилась. Теперь все зависит от того, чем обернется вторая (планируемый удар Ирана по Израилю - прим. ТАСС)", - пояснил военачальник.

Агентство напоминает, что обмен ракетными ударами между Израилем и "Хезболлах" стал одним из самых масштабных инцидентов более чем за 10 месяцев, прошедших с момента обострения ситуации на ливанско-израильской границе. Тем не менее атака шиитов не нанесла значительного ущерба Израилю, а также не повлекла взаимных угроз дальнейших боевых действий с обеих сторон.

25 августа истребители ВВС Израиля атаковали на территории Ливана объекты "Хезболлах" в связи с подготовкой движением ракетного удара по израильской территории. Со своей стороны "Хезболлах" сообщило о запуске более 320 ракет по Израилю, назвав атаку первоначальным ответом на убийство в Бейруте командира своего военного крыла Фуада Шокра.

31 июля ХАМАС объявило о гибели Хании при израильском ударе по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что Хания погиб при разрыве снаряда малой дальности, его убийство было организовано Израилем при поддержке США. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Израиль понесет суровое наказание за убийство палестинского политика.

Руководство Палестинской национальной администрации (ПНА) назвало призыв министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира построить синагогу на Храмовой горе в Иерусалиме "попыткой развязать религиозную войну". С соответствующим заявлением выступил официальный представитель палестинского руководства Набиль Абу Рудейна.

"Все призывы причинить ущерб мечети Аль-Акса нельзя рассматривать иначе, как попытки втянуть регион в религиозную войну, в огне которой сгорят все ее участники", - приводит его слова агентство WAFA. Абу Рудейна подчеркнул, что для палестинцев сохранность мечети Аль-Акса является "красной линией, пересекать которую категорически нельзя", и призвал мировое сообщество "принять экстренные меры, чтобы сдержать деятельность экстремистского правительства" Израиля. По мнению представителя руководства ПНА, "именно политическая, военная и финансовая поддержка со стороны США побуждают израильские власти проводить подобную политику в отношении палестинцев и их святынь".

В понедельник Бен-Гвир заявил, что построил бы синагогу на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, сообщил израильский портал Ynet. В ответ на это офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вновь подтвердил незыблемость статус-кво на Храмовой горе, а министр обороны Израиля Йоав Галант назвал попытки оспорить данное положение дел "опасным, ненужным и безответственным" поступком.

Бен-Гвир не первый раз оспаривает статус-кво на Храмовой горе. Ранее канцелярия израильского премьера уже заявляла, что "выработка политики" в отношении святыни "напрямую подчинена правительству и его главе" и что в этом вопросе "нет места личной политике" министра национальной безопасности. В 2024 году Бен-Гвир уже трижды поднимался на Храмовую гору - 22 мая, 18 июля и 13 августа. Кроме того, 24 июля министр нацбезопасности Израиля на конференции в Кнессете (парламенте), посвященной "возвращению Израиля на Храмовую гору", заявил, что на правах представителя властей страны разрешает евреям молитву в этом месте. Как отметил тогда же портал Ynet, тем самым министр фактически оспорил существующий вокруг Храмовой горы статус-кво, согласно которому молиться там имеют право только мусульмане, а евреи могут лишь посещать комплекс, не совершая там религиозных действий.

Слова министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира о намерении построить синагогу на Храмовой горе в Иерусалиме препятствуют ходу переговоров о перемирии в секторе Газа. С таким заявлением выступил МИД Египта.

"Подобные высказывания представляют собой безответственный шаг, который усложняет положение дел на палестинских территориях, препятствует достижению соглашения о прекращении огня в Газе, а также представляет большую угрозу перспективам окончательного урегулирования палестинского вопроса на основе принципа двух государств", - говорится в пресс-релизе египетского внешнеполитического ведомства.

В МИД добавили, что "решительно осуждают" слова Бен-Гвира и, возлагая на Израиль "всю полноту юридической ответственности за сохранение статус-кво" на Храмовой горе, требуют от него "пресечь подобные провокации, целью которых является лишь дальнейшая эскалация в регионе".

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Россия призывает стороны в Израиле и Ливане к максимальной сдержанности. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.