В Грузии назначили дату парламентских выборов

Выборы в парламент Грузии назначены на 26 октября. Соответствующее распоряжение подписала президент страны Саломе Зурабишвили.

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«В первую очередь хочу подписать при вас распоряжение, по которому на 26 октября назначаются будущие выборы», – заявила глава государства на брифинге, после чего поставила на документе подпись.

Согласно законодательству, старт предвыборной кампании и дата выборов объявляются за 60 дней. Впервые парламентские выборы пройдут по системе электронного голосования.

Выборы в законодательный орган пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В парламент попадут те партии, которые наберут не менее 5% голосов избирателей.

Выборы в стране проводятся в последнюю субботу октября.