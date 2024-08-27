Пока вы не уснули: решение Финляндии по ударам ВСУ по РФ и реакция МИД на слова Макрона

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Финляндия разрешила Украине бить западным оружием по России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать оружие, переданное Киеву странами Запада, для ударов по территории России якобы в оборонительных целях.

Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб во время пресс-конференции МИД республики, которая велась на YouTube-канале ведомства.

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Захарова отреагировала на слова Макрона о деле Дурова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о деле основателя Telegram Павла Дурова.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что дело не является политическим. Он подчеркивал, что в правовом государстве - не только в соцсетях, но и в реальной жизни - свободы должны «реализовываться в границах, установленных законом». Захарова заявила, что ознакомилась с заявлением французского лидера.

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ВСУ использовали F-16 для отражения ракетной атаки ВС РФ

© Военная хроника/VK

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что армия использовала американские истребители F-16 для отражения массированной ракетной атаки Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом пишет издание «Страна».

Никаких подробностей и цитат украинского лидера не приводится.

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Гросси заявил об угрозе ядерного инцидента в Курской области

В районе Курской атомной электростанции (АЭС) возникла опасность ядерного инцидента, хотя пока она работает «близко к нормальным условиям». Об этом сегодня заявил приехавший на станцию гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет ТАСС.

По словам Гросси, его визит связан с тем, что в относительной близости от атомной станции сейчас происходят боевые действия.

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Алсу развелась с мужем

Певица Алсу и предприниматель Ян Абрамов официально развелись. Как сообщает «МК», 27 августа мировой судья участка №418 Пресненского района одобрил завершение брака исполнительницы и бизнесмена.

Отмечается, что обжаловать решение ни одна из сторон не собирается. Дети, 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль, останутся с матерью.

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Лавров назвал условие для начала переговоров по Украине

Если Запад действительно заинтересован в проведении переговоров по Украине, то ему надо отказаться от «формул Зеленского» и начать честный разговор. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

«Если Запад действительно заинтересован, то тогда дело не в президенте Украины Владимире Зеленском. Нужно спокойно, без каких-либо бумажек под названием "формула Зеленского", по-честному начинать обсуждать урегулирование конфликта», — отметил дипломат.

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Дурову продлили содержание под стражей

Сооснователь Telegram Павел Дуров останется под стражей еще на 48 часов в рамках расследования дела о киберпреступлениях. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Парижа.

"Мы можем подтвердить, что срок задержания Павла Дурова был продлен вчера вечером максимум на 48 часов", - сообщили в прокуратуре.

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Назван самый популярный автомобиль в России

© Haval

В России по итогам 34-й недели 2024 года (с 19 по 25 августа) самым популярным автомобилем оказался кроссовер Haval Jolion. Об этом сообщает «Автостат». Всего за это время было продано 1856 таких машин.

На втором месте находится кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max — 1792 проданных автомобиля. Третье место занимает седан Lada Granta с показателем 1727 единиц.

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Политолог Шульман* оплатила штраф иностранного агента

Политолог Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом) оплатила в России штраф в 50 тысяч рублей за нарушение деятельности иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующие документы.

По данным журналистов, 20 августа приставы возбудили в отношении политолога новое производство на 3417 рублей по исполнительскому сбору за неуплату штрафа в срок.

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Войцех Щенсны объявил о завершении карьеры

34-летний вратарь Войцех Щенсны, который 14 августа стал свободным агентом после ухода из «Ювентуса», объявил о завершении карьеры.

«У каждой истории есть конец, но в жизни каждый конец — это новое начало. Что принесёт мне этот новый путь, покажет только время. Но если последние 18 лет и научили меня чему-то, так это тому, что нет ничего невозможного, и, поверьте мне, я буду мечтать о большем!» — написал Щенсны в своих соцсетях.

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