СМИ: Помощник Байдена хочет убедить Китай снизить поддержку России

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан планирует убедить Китай снизить свою поддержку России. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как сообщает издание, тема конфликта на Украине, как и ситуация на Тайване, являются самыми острыми моментами в отношениях между Китаем и США. По этой причине Салливан рассчитывает выразить обеспокоенность Белого дома по поводу усиливающегося сотрудничества между Пекином и Москвой, однако источник считает, что Китай вряд ли отвернется от России.

«Господин Салливан, вероятно, призовет Китай сократить свою поддержку России, которая, по словам США и НАТО, помогла поддержать военные усилия России, которые продолжаются уже третий год. Китай покупает огромные объемы российской нефти и поставляет России технологии двойного назначения, которые могут быть применены на поле боя, говорят американские чиновники», — сообщает издание.

Ранее стало известно, что Джейк Салливан посетит с рабочим визитом Китай. Его визит продлится с 27 по 29 августа.