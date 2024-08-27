На Украине ввели экстренные отключения света

Днем во вторник, 27 августа, на Украине в очередной раз ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на украинские Telegram-каналы.

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Распоряжение об экстренных отключениях света поступило от «Укрэнерго» из-за сбоев в энергосистеме. Меры затронули Киев, а также Киевскую, Днепропетровскую и Одесскую области.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что предстоящая зима станет самой тяжелой в истории страны. Он подчеркивал, что на восстановление энергосистемы и создание дополнительной генерации потребуется время.

В «Укрэнерго» предупредили, что отключать свет в стране будут не только летом, но и зимой. Галущенко заявлял, что помочь Украине могли бы крупные международные энергетические компании, получившие «непредвиденную прибыль» из-за резкого скачка цен на фоне украинского кризиса.