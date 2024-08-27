Гросси анонсировал встречу с Зеленским

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время поездки на Курскую АЭС заявил, что намерен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встреча пройдет в Киеве на следующей неделе, сказал Гросси, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что в ходе встречи намерен обсудить возможность «сохранения диалога Москвы и Киева», по его мнению, «каналы общения должны оставаться открытыми».

Также будет обсуждаться ситуация на Запорожской атомной электростанции, присутствие инспекторов МАГАТЭ на атомных объектах на территории Украины.

Гросси во вторник прибыл в город Курчатов в Курской области, где находится Курская АЭС. Он предупредил, что сохраняется опасность ядерного инцидента на этой станции из-за близости боевых действий.