Как живет сейчас Дуров: названы условия содержания в СИЗО Парижа

Правозащитник Иван Мельников заявил, что основатель Telegram Павел Дуров мог оказаться в одиночной камере площадью 16 квадратных метров после задержания во Франции. Об этом Мельников рассказал «Аргументам и фактам».

Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти допросили его в рамках дела, возбужденного по 12 статьям. В деле, среди прочего, идет речь о соучастии в распространении наркотиков, а также об отказе раскрывать информацию по запросам властей. Обвинения Дурову пока не предъявили. В деле, по которому его допросили, еще нет конкретных фигурантов.

Где именно сейчас находится основатель Telegram, неизвестно. Мельников, занимающий пост вице-президента центра по поддержке россиян за рубежом, считает, что Дурова могли отправить в изолятор.

Дурову предъявили обвинение во Франции

Правозащитник допустил, что Дуров находится в маленькой одиночной камере со «всем необходимым» - возможно, даже с холодильником и душем. Мельников добавил, что арестованного могут держать в такой камере очень долго.

Правозащитник отметил, что арестованные во Франции могут покупать некоторые продукты в специальном магазине. Также они могут приобрести компьютер без выхода в интернет.