Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике

В воскресенье, 25 августа, болеющая раком Кейт Миддлтон впервые за долгое время вновь появилась на публике. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Миддлтон посетила церковь, расположенную недалеко от королевской резиденции в Балморале. Ее сопровождали муж, принц Уильям, и старший сын, принц Джордж. В церковь также приехали король Карл III и королева Камилла, принц Эдвард с супругой и некоторые другие члены королевской семьи. Их приветствовал почетный караул, состоящий из членов Балаклавской роты пятого батальона Королевского полка Шотландии.

Во время визита в церковь принц Уильям был гладко выбрит. В последнее время он пытался сменить имидж и отрастить бороду, хотя прежде не выносил растительность на лице. Принц Гарри рассказывал, что перед свадьбой Уильям целую неделю уговаривал его побриться.

Daily Beast отмечает, что новое появление Кейт Миддлтон на публике может расцениваться как демонстрация ее хорошего самочувствия на фоне продолжающегося лечения от рака. Скорее всего, если бы ее состояние было хуже, она бы не поехала в Балморал, расположенный в сотнях километров от ее резиденции в Норфолке.

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Кейт Миддлтон перестала регулярно появляться на публике в декабре 2023 года. Первоначально ее отсутствие объясняли неожиданной операцией на брюшной полости, которую она перенесла в январе 2024 года. К марту затянувшееся молчание Кейт породило многочисленные теории заговора.

В конце концов Миддлтон пришлось выступить с видеообращением и признаться, что у нее нашли злокачественную опухоль. После этого она снова надолго замолчала. 15 июня она приняла участие в параде Trooping the Colour, проводившемся в честь дня рождения короля Карла III. В начале августа знакомые Миддлтон утверждали, что она собирается отойти от дел и участвовать лишь в самых важных мероприятиях.