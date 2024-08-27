В Молдавии заявили об угрозе уничтожения страны

Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что независимость Молдавии оказалась под угрозой уничтожения из-за прозападного правительства. Об этом Шор написал в своем Telegram-канале.

Политик опубликовал свое обращение в День независимости Молдавии. Шор заявил, что нынешние власти страны «продали за подачки Запада» идеалы Молдавии и ее независимость.

«Сейчас наша независимость, как никогда, под угрозой уничтожения. Но неужели мы смиримся с этим? Неужели мы позволим другим решать за нас, что будет с нашей Родиной? Я говорю - нет!» - заявил Шор (орфография и пунктуация автора сохранены).

В своем посте он пообещал бороться за право Молдавии самостоятельно определять свое будущее. Шор отметил, что блок «Победа» хочет, чтобы 9 мая в Молдавии «развевались флаги народа, победившего фашизм».

В октябре 2024 года в Молдавии пройдут выборы президента. В тот же день, 20 октября, в стране проведут референдум о вступлении в ЕС.

Летом 2023 года суд в Молдавии признал партию «Шор» антиконституционной. Представители партии назвали все обвинения в ее адрес политически мотивированными. В апреле 2024-го был создан оппозиционный блок «Победа». Соглашение об объединении оппозиционных сил Молдавии подписали глава Гагаузской автономии страны Евгения Гуцул, партии «Шор», «Возрождение», «Шанс» и другие. Летом 2024-го Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала блоку «Победа» в регистрации на осенних выборах и референдуме.