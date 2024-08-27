Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть «план победы», который будет передан США. Об этом пишет издание «Страна».

По словам украинского лидера, нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является первой частью этого плана.

Вторая часть — «стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира», третья — «мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем», четвертая — экономическая, отметил Зеленский.

Он сообщил, что намерен представить этот план президенту США, от которого зависит успех замысла. Для реализации плана Вашингтон должен кое-что дать Украине, намекнул Зеленский. Все будет зависеть от того, получит ли желаемое Киев или нет, добавил украинский лидер. Также он заявил о готовности показать этот план действующему главе Белого дома Джо Байдену и кандидатам в президенты США от Демократической и Республиканской партий Камале Харрис и Дональду Трампу.

Зеленский высказался об обмене территории Украины на заключение мира

27 августа пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался раскрыть, какие рекомендации американские военные дают Киеву в связи с масштабной атакой ВСУ на Курскую область.