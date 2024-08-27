Правительство Украины рассчитывает, что продолжающийся в стране конфликт завершится путем диалога, заявил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, трансляция мероприятия доступна на YouTube. При этом глава государства признал, что для дипломатического урегулирования Киеву необходимо иметь сильные позиции.

Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога, — уверен Зеленский.

Вместе с этим президент Украины заявил, что страна имеет план победы. По словам Зеленского, он будет передан США. Политик отметил, что одной из составляющих этого плана является наступление Вооруженных сил Украины в Курской области. К ним также относятся «стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира» и «пакет принуждения» России к завершению боевых действий через диалог.

Кроме того, Зеленский рассказал об успешном испытании на Украине первой собственной баллистической ракеты. Президент не стал раскрывать деталей тестирования, сославшись на секретность.

Путин назвал условие для переговоров с Украиной

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди после визита последнего в Киев. Он дал принципиальную оценку деструктивной линии правительства Украины и их западных союзников. Моди также заявил о желании помочь с урегулированием украинского конфликта.