Чехия разрешила украинцам использовать просроченные права

Украинским беженцам в Чехии разрешили использовать просроченные права для вождения автомобиля, либо обменять их на чешские. Об этом со ссылкой на издание Novinky пишет RT.

Такое право получат беженцы с Украины, срок водительских удостоверений которых истек после 31 декабря 2021 года. Также можно обменять свои права на чешские.

При этом для обмена необходимо выполнить условие о постоянном проживании в Чехии в течение 185 дней в календарном году «в силу личных и профессиональных связей», пишет 420on.cz

«Сразу по прибытии на территорию Чехии, без надлежащего срока пребывания, обмен украинского водительского удостоверения на чешское водительское удостоверение невозможен», - цитирует издание заявление Минтранса страны.

По данным чешского ведомства, украинские беженцы защищены постановлением Европарламента и Совета от 18 июля 2022 года и «постановление украинского правительства не меняет ситуацию».

Напомним, что в 2024 году на Украине ужесточили законы о мобилизации, в том числе в плане оказания консульских услуг находящимся за рубежом гражданам. В частности, получить новый заграничный паспорт можно только встав на воинский учет. Необходимо приехать из-за границы на Украину и отправиться в военкомат. При этом велик риск подвергнуться насильственной отправке на фронт.

По данным МВД Чехии, на апрель 2024 года в стране проживали около 339 тысяч беженцев с Украины. Они получили гуманитарные пособия в общей сложности на 16,33 млрд крон (более 60 млрд рублей). Уполномоченный чешского правительства по восстановлению Украины Томаш Копеечный называл плюсом для экономики Чехии присутствие украинских беженцев, так как 120 тысяч из них нашли работу.