На Украине признали, что вмешивались в выборы США

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак признал, что Украина вмешивалась в американские выборы "в предыдущие годы".

"У всех есть политика, где-то проходят выборы. Поэтому сегодня, вы знаете, что мы работаем с обоими штабами кандидатов в президенты Соединенных Штатов. Но в отличие от того, как, к сожалению, было в предыдущие годы, мы не вмешиваемся [сейчас]", - сказал он в эфире телемарафона.

В январе 2021 года Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело после того, как Минфин США 11 января объявил о введении санкций в отношении семи граждан Украины и четырех информационных ресурсов в связи с вмешательством в американские выборы. Как отмечал тогда Ермак, представители украинской власти - "категорические противники вмешательства в дела любого государства".

11 января Минфин США объявил об упомянутых санкциях. По версии американской стороны, лица и организации, против которых были введены санкции, являются частью "сети влияния, имеющей отношение к [ныне экс-депутату Верховной рады] Андрею Деркачу". В мае 2020 года Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, свидетельствовали о давлении Джо Байдена на бывшего президента Украины Петра Порошенко. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, комментируя тогда применение санкций, заявил, что Украина как государство не вмешивалась во внутренние дела США и не будет этого делать.