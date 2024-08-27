Финляндия разрешила ВСУ бить по России оружием Запада

Украина может использовать западное оружие для ударов по территории России в оборонительных целях, заявил президент Финляндии Александер Стубб. Он добавил, что Хельсинки не устанавливали ограничения относительно того, как Киев будет распоряжаться с переданным ей вооружением, если это соответствует международному праву, трансляция выступления финского лидера велась на YouTube-канале МИД страны.

Если прямо отвечать на вопрос, да, может, — сказал он в ответ на соответствующий вопрос