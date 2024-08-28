Дружит с РФ, не прогибается под Запад: как Эрдоган за 10 лет изменил Турцию

10 лет назад, 28 августа 2014 года, Реджеп Тайип Эрдоган вступил в должность президента Турции. К тому времени он уже 11 лет руководил страной в качестве премьер-министра и лидера правящей партии. За годы президентства Эрдогана республика вошла в «Большую двадцатку» и превратилась в геополитический центр мирового масштаба. Как изменилась Турция за последние годы, как Эрдогану удается балансировать между Россией и Западом — в материале NEWS.ru.

Что предшествовало избранию Эрдогана

10 августа 2014 года Эрдоган победил на первых в Турции прямых президентских выборах. До этого главы государства избирались через голосование членов парламента. Поправки в конституцию страны, вводящие прямые выборы президента, были приняты на референдуме в 2007 году.

Фактически Эрдоган управлял Турцией с 2003-го, когда он стал премьером после победы на парламентских выборах Партии справедливости и развития (ПСР).

К моменту прихода к власти у Эрдогана сформировалась репутация консервативного политика. В 1997 году его, мэра крупнейшего города Турции — Стамбула, отстранили от должности и приговорили к 10 месяцам лишения свободы за публичное чтение стихов Зии Гёкальпа, одного из основоположников идеологии пантюркизма.

Как Эрдоган выстраивает внешнюю политику

Эрдоган планомерно укрепляет позиции республики в различных международных организациях. В 2015 году благодаря экономическим успехам правительства Турция присоединилась к G20, в которой состоят 20 наиболее экономически развитых стран мира.

Эрдоган уделяет особое внимание развитию отношений с тюркоязычными государствами. В 2009 году в азербайджанской Нахичевани было подписано соглашение о создании Тюркского совета, в состав которого помимо Турции вошли Азербайджан, Киргизия и Казахстан. Позднее к ним присоединились Узбекистан и Туркмения. В 2021-м Тюркский совет по инициативе Эрдогана был преобразован в Организацию тюркских государств.

Отстаивая национальные интересы, Эрдоган более года отказывался одобрить вступление Швеции в Североатлантический альянс, поскольку Стокгольм поддерживал связи с Рабочей партией Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией.

Кроме того, он требовал от шведов экстрадировать ряд курдских активистов. Лишь после того, как Швеция пообещала способствовать вступлению Турции в Евросоюз и не помогать организациям, связанным с РПК, Анкара сняла возражения по поводу приема Стокгольма в НАТО.

Как при Эрдогане развиваются отношения Турции и России

Последовательная позиция Эрдогана в выстраивании внешней политики приводила к трениям в отношениях с Россией, особенно в Сирии, где после Арабской весны началась гражданская война.

После этого ЧП со стороны РФ последовали экономические санкции в отношении Турции. Восстановление отношений между странами началось после того, как в июне 2016 года Эрдоган извинился за сбитый российский самолет.

Турция вместе с Россией активно участвует в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве и в других регионах мира. В 2020 году после войны в Карабахе Москва и Анкара создали совместный мониторинговый центр. В июле 2022-го при посредничестве Эрдогана между Россией и Украиной была заключена зерновая сделка. Соглашение было призвано обеспечить безопасность грузовых перевозок в Черном море.

«Черноморская инициатива, которой исполняется год, вошла в историю в качестве дипломатического успеха. Благодаря ее реализации было вывезено свыше 33 млн тонн сельскохозяйственной продукции, что позволило воспрепятствовать продовольственному кризису», — заявил турецкий лидер.

По словам научного руководителя Российского совета по международным делам (РСМД) политолога Андрея Кортунова, российско-турецкие отношения «сложные, комплексные, со множеством разных измерений».

«В них наблюдаются элементы как сотрудничества, так и конкуренции. Точки зрения Москвы и Анкары не сходятся по ряду региональных позициий — по ситуации в Сирии, Ливии и в Кавказском регионе. Однако Турция остается важным партнером в сфере экономики, обороны, энергетики и туризма», — отметил он в разговоре с NEWS.ru.

По словам политолога, сложности в двусторонних отношениях удается преодолевать благодаря личным контактам турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным. Эрдоган встречался с главой РФ больше, чем кто-либо другой из западных лидеров. Путин неоднократно заявлял, что его турецкий коллега — сложный и трудный партнер, который очень жестко отстаивает интересы своей страны. При этом, подчеркивал президент РФ, Эрдоган — надежный лидер, с которым можно иметь дело.

«Он крепкий, сильный руководитель, который руководствуется прежде всего интересами турецкого народа. Он и в диалоге с нами защищает свои интересы. Поэтому Турция в целом, как и Эрдоган в частности, непростой партнер. Решения принимаются в результате долгих переговоров, но с обеих сторон есть стремление достичь договоренностей», — заявлял Путин.

По словам Кортунова, эта личная «химия» между двумя лидерами сложилась очень давно. В самые сложные моменты она становилась решающим фактором.

«Путин был одним из первых зарубежных лидеров, кто оказал поддержку Эрдогану во время путча в 2016 году. Эти отношения помогли не допустить эскалации и кризиса, когда турецкая сторона сбила российский самолет над территорией Сирии. Были обстоятельства, которые могли привести к серьезным негативным последствиям, но способность и готовность лидеров общаться по самым сложным вопросам позволили не допустить эскалации и вернуть отношения в нормальное позитивное русло», — сказал политолог.

В июле 2016 года военные попытались устроить путч, чтобы сместить главу государства. Заговор провалился, в том числе благодаря помощи России. В ходе столкновений погибли более 300 человек, еще 2700 были ранены. Во всех органах власти были арестованы порядка 50 тысяч человек, 140 тысяч остались без работы.

По данным властей, путчистов вдохновил проживающий в США оппозиционер-проповедник Фетхуллах Гюлен. Мятеж организовало среднее звено турецкой армии — военный прокурор и 46 офицеров во главе с отставным полковником Мухарремом Кёсе. В заговоре также участвовали полковник Мехмет Огуз Аккуш, майор Эркан Агын и подполковник Доган Уйсал. Кроме того, путчистов поддержал лидер Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу.

Как изменилась внутренняя политика при Эрдогане

Эрдоган вступил в должность президента вскоре после «арабской весны» 2011 года — череды переворотов в странах Ближнего Востока, в частности в Ливии и Тунисе. Новое руководство этих государств стало ориентироваться на религиозную, а не национальную идентичность.

После прихода к власти Эрдоган начал отстаивать традиционные исламские ценности. В частности, он неоднократно критиковал феминизм и призывал ввести уголовное наказание за супружескую измену. Символом политики турецкого лидера стало изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле, который в июле 2020 года из музея превратили в мечеть.

За время правления Эрдогана, указывает Кортунов, Турция вернулась к консервативно-традиционным ценностям, произошла исламизация страны. По его мнению, в этом есть свои плюсы и минусы.

«Эрдоган — глубоко религиозный человек с четкими взглядами. Он ведет страну по этому пути», — пояснил NEWS.ru турецкий политолог Икбаль Дюрре.

При Эрдогане в республике произошли значительные социальные преобразования. В частности, более чем в четыре раза выросли расходы на образование, студенты получили различные льготы. Срок обязательного среднего образования увеличился с 8 до 12 лет. Кроме того, власти существенно улучшили условия образования для женщин. По словам Дюрре, турецкий лидер добился больших успехов в развитии сферы здравоохранения, что сделало его «популярным лидером, особенно среди малоимущего населения».

При Эрдогане изменилась архитектура государственного устройства турецкой республики. В 2017 году был проведен референдум, по итогам которого Турция перешла от парламентской к президентской форме правления.

«10 лет назад Эрдоган официально стал президентом, но фактически он правит Турцией уже более 20 лет — с того момента, как стал премьер-министром республики. Примечательно, что еще 10 лет назад он руководил страной в одиночку. Однако сейчас Эрдоган находится у руля в коалиции с Партией националистического движения во главе с Девлетом Бахчели. Поэтому Эрдоган тогда и Эрдоган сейчас — абсолютно два разных человека», — заявил в разговоре с NEWS.ru Дюрре.

По словам эксперта, до вступления в должность президента Эрдоган добился наибольших успехов в сфере экономики, однако затем экономическое развитие страны стало его уязвимым местом. Проблемы возникают в том числе из-за конституции Турции, социально-экономическая часть которой не менялась с 1980 года, подчеркнул Дюрре.

«Эрдоган активно работает над исправлением этой ситуации», — отметил политолог.

Самый большой успех Эрдогана

По словам экспертов, турецкий лидер добился наибольших успехов в области внешней политики.

«У Эрдогана были успехи и поражения, как у каждого сильного, яркого политического лидера. Его самое большое достижение состоит в том, что Анкаре удалось занять независимую позицию по многим вопросам внешней политики. С одной стороны, Турция — член НАТО, с другой — партнер России, с которой активно сотрудничает, в том числе и в военно-технической сфере», — отметил Кортунов.

Турецкий президент умело корректирует политику в соответствии с меняющимися геополитическими условиями, сказал Дюрре.