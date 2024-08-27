Премьер Украины назвал условие справедливого мира

Вступление Украины в состав Евросоюза (ЕС) является справедливым условием мира. Такое заявление сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, переговоры о вступлении в организацию являются целью Украины в первом полугодии 2025 года.

«Есть решение про начало переговоров о нашем вступлении в Евросоюз. Идет скрининг, анализ нашего законодательства», — заявил премьер.

По его словам, открыть все разделы переговоров и двигаться во всех направлениях относительно вступления в ЕС у Украины получится во время председательствования Польши.

Ранее представитель Киева в ЕС Всеволод Ченцов заявил, что важной точкой в деле вступления Украины в альянс формирование следующего состава Европейской комиссии этой осенью. Он отметил, что позитивным ожиданием способствует избрание в Еврокомиссию долгосрочных «союзников Украины», в частности Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас.