Обзор иноСМИ: «адское» будущее фон дер Ляйен и главные слабости ВСУ

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«Адский второй срок Урсулы фон дер Ляйен»

На прошлой неделе Урсула фон дер Ляйен вернулась из летнего отпуска, чтобы подготовиться к своему второму сроку на посту главы Еврокомиссии (ЕК). Politico пишет, что следующие пять лет ее президентства в ЕК обещают быть более сложными, чем первый срок - возможно, даже «адскими».

Первый срок фон дер Ляйен был ознаменован пандемией и украинским кризисом, а второй срок пройдет под знаком этого же кризиса, смены власти в США (если президентом станет Дональд Трамп, неопределенность может усилиться до предела) и усилением крайне правых по всей Европе. Высокопоставленный чиновник ЕС заявил Politico, что следующие пять лет станут для фон дер Ляйен «политическим минным полем». За этом время главе Еврокомиссии предстоит подготовить ЕС к будущему, обеспечив его достаточным количеством денег и подготовив блок к расширению.

Politico: Дуров отказался сотрудничать с Парижем по «грязным файлам»

Власти Франции арестовали основателя Telegram Павла Дурова на выходных, но до сих пор не предъявили ему обвинений, пишет Politico. Как рассказал изданию французский чиновник из сферы юстиции, Telegram разочаровал руководство Франции своим нежеланием сотрудничать. По словам чиновника, компания «разозлила людей своим отказом давать ответы, касающиеся грязных файлов».

Politico отмечает, что при этом мессенджер остается очень популярным во Франции: если открыть приложение Telegram на телефоне любого человека из политической сферы страны, то среди пользователей можно будет найти законодателей, членов кабинета министров и даже советников президента. Газета отмечает, что и сам Эммануэль Макрон пользуется Telegram.

В ВСУ рассказали о своих слабостях

Украинские военные рассказали газете The New York Times, что главными слабыми местами ВСУ остаются дефицит вооружений и нехватка личного состава. Также они отметили, что некоторые виды российского оружия оказались особенно мощными.

Самым страшным оружием украинские солдаты назвали планирующие бомбы. NYT отмечает, что многие из этих бомб остались с советских времен, но были оснащены выдвижными крыльями со спутниковой навигацией и превратились в управляемые боеприпасы. Газета подчеркнула, что это оружие внесло свой вклад в новые успехи ВС РФ в Донбассе.

Китай отчитал США за новые санкции

Пекин назвал санкции США против китайских компании, введенные в связи с украинским кризисом, «незаконными, односторонними и не основанными на фактах». Об этом сообщает Reuters.

Санкции США раскритиковал специальный представитель правительства Китая Ли Хуэй перед визитом в страну советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана. На прошлой неделе Вашингтон ввел санкции против более чем 400 организаций и лиц из Китая, обвинив их в поддержке действий России на Украине. По версии США, эти компании и лица помогают Москве обходить западные санкции и усиливать свою армию. Ли Хуэй подчеркнул, что Штаты используют кризис «для перекладывания вины в попытке сфабриковать так называемую теорию ответственности». По его словам, под угрозой оказались страны, имеющие нормальные экономические и торговые связи с Россией.

Техас помешал программе Байдена по легализации мигрантов

Федеральный суд Техаса приостановил программу администрации Джо Байдена, позволяющую супругам граждан США получить законный статус без выезда из страны. Как пишет Associated Press, это как минимум на время отбросит назад один из самых масштабных проектов Байдена по легализации мигрантов.

Байден объявил о программе в июне. Ожидается, что она позволит легализовать полмиллиона мигрантов и около 50 тысяч их детей. До появления этой программы людям, находившимся в США нелегально, было сложно получить грин-карту даже после заключения брака с гражданином Америки. От них могли потребовать вернуться в свои страны - часто на годы - без гарантии возвращения в Штаты.