Глава МИД Австрии госпитализирован

Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг госпитализирован с воспалением легких. Об этом сообщила газета Kleine Zeitung.

По ее данным, министр находится в больнице с 24 августа. Все запланированные на текущую неделю мероприятия и поездки отложены.

"У него все хорошо, он искренне благодарит лечащих врачей и персонал за превосходное медицинское обслуживание", - приводит газета комментарий МИД Австрии.

По данным издания, Шалленберг должен был в понедельник и вторник участвовать в форуме Альпбах в одноименном австрийском городе. Министр планировал провести переговоры с коллегами из Хорватии и Румынии. В четверг он должен был отправиться в Брюссель на встречу глав МИД стран Евросоюза и конференцию GLOBSEC.