Стали известны подробности о деле Дурова

Парижский суд еще не назначил заседание по делу Дурова. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом отмечается, что уже в 21:00 мск максимально возможный срок предварительного заключения Дурова истечет.

До этого сатирическая газета Le Canard Enchaîné сообщила, что Дуров летел на ужин с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

Дурову предрекли судьбу VIP-заключенного во Франции

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.