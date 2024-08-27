Макрона уличили в активном использовании Telegram

Президент Франции Эмманюэль Макрон активно пользуется Telegram несмотря на то, что основателя данного мессенджера Павла Дурова недавно задержали в Париже. На это обратило внимание издание Politico.

По словам экс-депутата французского парламента, у него есть в списке контактов на телефоне номер главы государства. Он вел с президентом переписку в Telegram. Накануне в профиле президента было указано, что тот заходил в Telegram «недавно». К тому моменту прошло три дня после задержания предпринимателя.

Издание пишет, что Макрон активно пользуется мессенджером с начала своего президентства. Спустя почти десять лет приложение используют члены французского правительства и политики разных рангов и партий, говорится в публикации.

Французские СМИ ранее сообщили о задержании в субботу, 24 августа, Дурова в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. Как утверждалось, основатель Telegram, имеющий гражданство Франции, фигурировал в списке разыскиваемых страной лиц. Дурова поместили под стражу. Как сообщила прокуратура Парижа, судебное расследование, по которому допрашивают Дурова, начали в отношении неназванного лица по совершению множества киберпреступлений.