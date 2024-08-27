Оценены перспективы проведения «цветной революции» в Грузии

В СВР заявили, что спровоцировать волнения в стране хотят из США.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель Центра исследований проблем глобализации, доктор политических наук Александр Чачия объяснил, что в государстве заметна «очень агрессивная» оппозиция.

«Дело осложняется тем, что непререкаемого авторитета эта власть не имеет. У неё очень много грехов. Сказать, что люди прямо за неё будут стоять горой, тоже не скажешь. Другое дело, у людей нет никакой симпатии к этой оппозиции, я имею в виду широкие массы населения. И к этой оппозиции нет никакой симпатии, и к лидерам этой оппозиции. Единого лидера у них нет, там какие-то непонятные люди все друг с другом ругающиеся. Просто у оппозиции очень агрессивные товарищи там действуют, а другие — более пассивные. Я не знаю, насколько у них получится совершить государственный переворот, а они готовятся именно к государственному перевороту силовым воздействием на власть, если не получится по-другому, потому что такого авторитета, чтобы взять и пойти на штурм, и чтобы это поддержали широкие слои населения, у них нет. Лидера нет. Единоличный лидер должен быть в таких условиях. Как будут разворачиваться события — трудно сказать, но то, что будет такой шурум-бурум — это точно».

В Белом доме, отмечает СВР, хотят в оставшиеся до выборов недели нарастить давление на власти Грузии и ослабить электоральные позиции «Грузинской мечты». Об этом пишет ТАСС. Планируется ввести персональные санкции против верхушки политиков партии, членов их семей, а также спонсоров.