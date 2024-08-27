Независимость Молдавии находится под угрозой, поскольку власти страны в лице президента Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) являются проводниками воли Запада. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил бывший глава страны, руководитель оппозиционной Соцпартии Игорь Додон.

27 августа Молдавия отмечает 33 года со дня объявления своей независимости. Экс-президент считает, что сложившаяся вокруг страны ситуация неоднозначна и государство находится в «подвешенном состоянии».

«Конституционно мы независимы, но фактически — страна сегодня руководима издалека, из западных канцелярий, а власть в Кишиневе является проводником воли западных кураторов и, в частности, власть ПДС является инструментом влияния со стороны одиозного клана Сорос», — заявил Додон.

Он добавил, что если начавшиеся в Молдавии процессы продолжатся, то возникнет реальная возможность потери формальной и конституционной независимости. В частности, бывший президент относит к рискам внесение изменений в конституцию с целью евроинтеграции. Тогда же в нее могут включить предпосылки к «тотальному закабаливанию» страны с целью ее превращения в колонию и военный плацдарм НАТО. Он напомнил, что Партия социалистов призвала к бойкоту референдума и борьбе за независимость.

Напомним, что референдум о евроинтеграции Молдавии состоится 20 октября, в один день с выборами президента. В ходе него жители выскажут мнение, согласны ли они с введением европейской интеграции в Конституцию.