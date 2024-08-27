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Экс-президент Молдавии заявил о риске превращения страны в колонию Запада

Независимость Молдавии находится под угрозой, поскольку власти страны в лице президента Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) являются проводниками воли Запада. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил бывший глава страны, руководитель оппозиционной Соцпартии Игорь Додон.

Экс-президент Молдавии заявил о риске превращения страны в колонию Запада
© РИА Новости

27 августа Молдавия отмечает 33 года со дня объявления своей независимости. Экс-президент считает, что сложившаяся вокруг страны ситуация неоднозначна и государство находится в «подвешенном состоянии».

«Конституционно мы независимы, но фактически — страна сегодня руководима издалека, из западных канцелярий, а власть в Кишиневе является проводником воли западных кураторов и, в частности, власть ПДС является инструментом влияния со стороны одиозного клана Сорос», — заявил Додон.

Он добавил, что если начавшиеся в Молдавии процессы продолжатся, то возникнет реальная возможность потери формальной и конституционной независимости. В частности, бывший президент относит к рискам внесение изменений в конституцию с целью евроинтеграции. Тогда же в нее могут включить предпосылки к «тотальному закабаливанию» страны с целью ее превращения в колонию и военный плацдарм НАТО. Он напомнил, что Партия социалистов призвала к бойкоту референдума и борьбе за независимость.

Напомним, что референдум о евроинтеграции Молдавии состоится 20 октября, в один день с выборами президента. В ходе него жители выскажут мнение, согласны ли они с введением европейской интеграции в Конституцию.