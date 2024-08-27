Украинцев предупредили о «самой тяжелой зиме в истории»

Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что предстоящая зима станет самой тяжелой в истории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу, 24 августа, Галущенко говорил, что украинцам следует готовиться к зиме, которая будет «сложнее предыдущей», но у министерства энергетики есть планы по восстановлению энергосистемы и созданию дополнительной генерации.

В «Укрэнерго» ранее заявили, что украинцам необходимо «на бытовом уровне» готовиться к тому, что отключать свет будут не только летом, но и зимой. В понедельник, 26 августа, «Укрэнерго» распорядилось ввести экстренные отключения света в стране.

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Галущенко заявлял, что крупные международные энергетические компании, получившие «непредвиденную прибыль» из-за резкого скачка цен, должны направить часть этих денег Киеву. Он подчеркивал, что рост прибыли этих компаний связан именно с украинским кризисом. Украинский министр отмечал, что эти деньги могли бы пойти на восстановление энергетической инфраструктуры страны.